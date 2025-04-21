Во время ночного пожара в Челябинске погибли два человека

В Челябинске в многоэтажном доме на улице Эльтонская произошел пожар в квартире на пятом этаже. Погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Горели вещи на площади 30 кв. м. По маршевым лестницам, со спаскомплектами в сопровождении пожарных спасено два человека, по автолестнице из квартиры на седьмом этаже — еще один взрослый. Самостоятельно эвакуировалось семь человек. Во время тушения возгорания сотрудники МЧС обнаружили тела местных жителя и жительницы на балконе квартиры, где произошел пожар.

На ликвидации ЧП работали 12 человек и три единицы техники. Причину пожара устанавливают специалисты дознания.

Виталина Ярховска