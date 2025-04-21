В Челябинске в ДТП под мостом погиб водитель

Ранним утром 21 апреля на Копейском шоссе в Челябинске в автомобильной аварии погиб водитель, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинску.

По предварительным данным, около дома №60 на Копейском шоссе неустановленный водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и наехал на опору железнодорожного моста. В результате ДТП он погиб на месте. На место происшествия прибыл заместитель командира полка ДПС отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Артем Петров. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска