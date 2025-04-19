Дорожный ремонт ограничил движение по двум улицам в Петроградском районе Петербурга

В Петроградском районе Петербурга начались ремонтные работы на двух дорогах — дорожное полотно планируется обновить на улице Красного Курсанта и улице Яблочкова, общая площадь ремонта составит более 23,5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, на улице Красного Курсанта работы пройдут на участке от Гдовской улицы до Большого проспекта П.С. протяженностью 1,4 км. До конца июня там обновят более 16,5 тыс. кв. м асфальта и более 8 тыс. кв. м тротуаров.

В свою очередь, на улице Яблочкова будет отремонтировано более 7 тыс. кв. м тротуаров и покрытия проезжей части от переулка Талалихина до Провиантской улицы.

В связи с проведением дорожных работ с 17 апреля по 14 мая начали действовать ограничения при движении по улице Красного Курсанта, а с 18 апреля по 7 мая — по улице Яблочкова. При этом с 19 по 21 апреля во второй локации движение окажется полностью перекрыто.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проезд по Приморскому шоссе в Курортном районе Петербурга ограничат до конца апреля.

Андрей Цедрик