Один человек погиб в результате снежной бури в Новосибирской области

Один человек погиб в Новосибирской области в результате штормового ветра со снегом 20 апреля. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по региону Виктор Орлов на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Вчера… на территории городов Искитим, Обь, Ордынского, Сузунского, Черепановского районов происходило нарушение электроснабжения. Под отключение попало более 850 жилых домов с населением свыше 5 тыс. человек, 16 социально значимых объектов»,— рассказал руководитель областного главка МЧС о событиях прошедшего воскресенья.

ГУ МЧС по Новосибирской области продолжает работать в режиме повышенной готовности. На юге региона 21 апреля синоптики прогнозируют местами усиление ветра до 23-25 м/с.

Валерий Лавский