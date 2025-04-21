Один человек погиб в результате снежной бури в Новосибирской области
Один человек погиб в Новосибирской области в результате штормового ветра со снегом 20 апреля. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по региону Виктор Орлов на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова в понедельник.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Вчера… на территории городов Искитим, Обь, Ордынского, Сузунского, Черепановского районов происходило нарушение электроснабжения. Под отключение попало более 850 жилых домов с населением свыше 5 тыс. человек, 16 социально значимых объектов»,— рассказал руководитель областного главка МЧС о событиях прошедшего воскресенья.
ГУ МЧС по Новосибирской области продолжает работать в режиме повышенной готовности. На юге региона 21 апреля синоптики прогнозируют местами усиление ветра до 23-25 м/с.