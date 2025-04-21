Дело о контрабанде древесины на 96 млн рублей завели в Красноярском крае

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о контрабанде пиломатериалов на 96 млн руб. В качестве подозреваемых по нему проходят 38-летний директор лесозаготовительной компании из Канска и 41-летний иностранец, которых на время следствия отпустили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, директор фирмы при таможенном оформлении подавал декларации на товары с недостоверными сведениями, скрывая незаконное происхождение экспортируемой продукции. «Таким образом, из Канска, где происходила отгрузка пиломатериалов, подозреваемые нелегально отправили несколько партий лесопродукции общей стоимостью 96 млн руб.», — сообщили в Красноярской таможне.

Илья Николаев