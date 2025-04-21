Трамп заявил, что мировые лидеры обращаются к США с просьбой уменьшить пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что мировые лидеры и руководители предприятий обращаются к администрации Соединенных Штатов с просьбой уменьшить таможенные тарифы. Господин Трамп также предложил бизнес-сообществу «приезжать в Америку и строить в Америке».

«Приятно видеть, что мир знает, что мы настроены серьезно, потому что так оно и есть! Они должны исправить последствия десятилетий злоупотреблений, но это будет нелегко для них»,— написал президент США в социальной сети Truth Social.

3 апреля президент США объявил о повышении пошлин в отношении 185 стран. Рынок ответил масштабным падением акций, в том числе и ценных бумаг американских компаний. 9 апреля господин Трамп объявил 90-дневную паузу в торговом противостоянии. «Перемирие» затронет более 75 государств. При этом пошлины в отношении Китая продолжат действовать.

13 апреля в Белом доме заявили, что CША ведут переговоры со 130 странами насчет пошлин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Глобальные тарифные войны получили локальное измерение».