Yonhap: мужчина с огнеметом поджег многоэтажный дом в Сеуле

Пожар начался в 21-этажном жилом доме в районе Бончхон-дон Сеула. Южнокорейское агентство Yonhap сообщает об одном погибшем и еще 11 пострадавших в пожаре. Сообщается, что здание мог поджечь мужчина с огнеметом.

По данным полиции, пожар начался в 8:17 утра (2:17 мск) 21 апреля. Сообщается, что из 11 пострадавших двоих доставили в больницу после падения из окна многоквартирного дома. Остальные девять пострадавших получили незначительные травмы, включая отравление дымом.

Силовики подозревают, что неизвестный мужчина устроил поджог намеренно. Его разыскивают.