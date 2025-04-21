Хоккеист Захар Бардаков подписал контракт с «Колорадо Эвеланш»

Российский форвард Захар Бардаков подписал однолетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба команды. Соглашение вступит в силу со следующего сезона.

Захару Бардакову 24 года. В 2021 году он был выбран «Нью-Джерси Девилс» на драфте НХЛ под общим 203-м номером. В марте 2024 года клуб обменял права на игрока и пик седьмого раунда на защитника «Колорадо» канадца Кертиса Макдермида.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Бардаков представлял петербургский СКА и подмосковный «Витязь». Всего за карьеру в КХЛ сыграл в 250 матчах и набрал 90 очков (41 гол+49 передач). 20 апреля в своих социальных сетях хоккеист сообщил об уходе из СКА.

После вылета из play-off КХЛ петербургский клуб также покинули нападающие Евгений Кузнецов, Иван Демидов, Арсений Грицюк и защитник Александр Никишин. Демидов подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс», Никишин — с «Каролина Харрикейнз».

«Колорадо Эвеланш» трижды завоевывал Кубок Стэнли — в 1996, 2001 и 2022 годах. В этом сезоне клуб завершил регулярный чемпионат НХЛ на третьем месте Центрального дивизиона, набрав 102 очка в 82 играх, и вышел в play-off. За попадание в следующий раунд розыгрыша Кубка Стэнли команда борется с «Даллас Старс», счет в серии до четырех побед — 1:0 в пользу «Колорадо».

Таисия Орлова