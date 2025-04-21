Оскар Пиастри вышел на место ведущего

Гонщик McLaren Оскар Пиастри впервые в своей карьере возглавил чемпионат мира. Австралиец добился этого благодаря победе на Гран-при Саудовской Аравии. Вторым был действующий обладатель титула Макс Ферстаппен. Голландец вполне мог быть и первым, но в упущенной победе ему если есть кого винить, так это себя самого и команду Red Bull. Третье место досталось Шарлю Леклеру. Для Ferrari это первый подиум в нынешнем сезоне в основной гонке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

В субботу, когда состоялась квалификация Гран-при Саудовской Аравии, специализированные и не очень издания, различного рода форумы, где обитают фанаты «Формулы-1», сошлись во мнении, что Макс Ферстаппен, что ни говори, гений. Голландцу отдавали должное даже те, кто его терпеть не может. А таких хватает. А ведь он всего-то проехал один круг. Зато какой! По общему мнению, это был круг совершенный. Такие из действующих гонщиков умеет собирать только Ферстаппен. Накрывшей публику волне восхищения, разумеется, способствовало и то, что в тренировочных заездах Red Bull Ферстаппена был ужасающе медленным и его фанаты, а таких тоже в достатке, снова готовились к тому, что четырехкратный чемпион мира будет прозябать где-то в середине первой десятки. Но тут вдруг он оказывается не первом месте стартового поля. Впереди и Оскара Пиастри, McLaren которого все еще самая быстрая машина чемпионата, и «мистера стабильность» нынешнего первенства Джорджа Рассела (Mercedes), не говоря уже о Ландо Норрисе. Гонщик McLaren машину просто разбил, а потому стартовал только с десятого места.

Впрочем, уже первые секунды гонки показали, что и гении не безупречны.

Нужно сказать, что в длинном перечне гоночных талантов Ферстаппена умение стартовать стоит где-то близко к вершине списка. Обычно этот элемент водительского мастерства ему дается безупречно. Но то ли арабская ночь его разморила, то ли огни Джидды настроили не на тот лад, но старт он проспал. В итоге Пиастри к первому повороту подошел первым. Не то, чтобы безоговорочно первым, но оранжевый нос его машину был впереди ноздрей «быка» голландца.

По-хорошему, Ферстаппен должен был австралийца пропустить вперед. Но не пропустил. Он предпочел срезать поворот и остаться впереди. Это было очевидное нарушение правил. Такое поведение трактуется как получение преимущества за счет выезда за пределы трассы. Но ущерб все еще можно было минимизировать. Нужно было просто вернуть Пиастри заслуженное им место. Но этого Ферстаппен не сделал. А в итоге получил штраф в 5 секунд.

Многие болельщики потом задавались вопросом почему судьи приняли столь странное решение. Ведь они могли просто приказать Ферстаппену и Пиастри поменяться местами. Но как пояснил в эфире Sky Sports бывший гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих, правила гласят, что в таких ситуациях решение о возвращении незаслуженно полученного преимущества принимает или сам гонщик, или его команда. Если они этого не делают, то спортсмен получает штраф.

Не пожадничай Ферстаппен в той истории или окажись руководство Red Bull более прозорливым и настойчивым, шансы на победу он бы сохранил. Как показали дальнейшие события, темп в Джидде у Red Bull был, об этом не без удовлетворения после этапа говорил и босс «быков» Кристиан Хорнер. Машина ехала вполне себе на уровне с McLaren. Плюс саудовский автодром не исключает, как некоторые другие трассы, обгоны. Тут они вполне возможны.

Ну а так вышло, что пять секунд, которые Ферстаппен отбыл на пит-стопе, стали ключевым моментом гонки. Пиастри его обошел и не сказать, что спокойно, но довел дело до победы.

Отметим, что на финише австралийца и голландца разделили меньше трех секунд. Но если бы не круговые, на которых Пиастри на последних кругах потерял немного времени, то было бы как раз около тех самых пяти секунд. Собственно, и сам австралиец потом говорил, что если бы не штраф, то вряд ли сумел бы обойти соперника, отмечая, что это была самая трудная гонка в его карьере.

На третьем месте финишировал Шарль Леклер. Не лучший результат в его карьере, но как бы ни было, а это первый подиум для Ferrari в этом году. Речь именно об основных гонках — победа Льюиса Хэмилтона в спринте на Гран-при Китая (в Джидде семикратный чемпион мира был всего лишь седьмым), все-таки, немного другая история. В актив Леклеру нужно записать и то, что он, находясь в невыгодной позиции, сумел удержаться впереди Норриса изо всех сил стремившегося все-таки добраться хотя бы до подиума.

Таким образом, по итогам Гран-при Саудовской Аравии в чемпионате мира произошла смена лидера. Возглавлявшего с самого начала первенства турнирную таблицу Норриса сменил Пиастри (так высоко он еще никогда не забирался). На счету австралийца 99 очков. У его британского напарника — 89. Ферстаппен с 87 очками в активе идет третьим.

Александр Петров