Прощание с экс-директором группы «На-На» Фроликовым пройдет 23 апреля в Москве

Церемония прощания с бывшим директором группы «На-На» состоится 23 апреля в траурном зале больницы в Кунцево. Мероприятие пройдет с 12:00 мск до 13:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба музыкального коллектива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @nana_official Фото: @nana_official

«Приходите все, кто желает попрощаться с прекрасным человеком»,— говорится в сообщении.

О смерти господина Фроликова группа сообщила сегодня утром, 20 апреля. Как заявил РБК директор группы Дмитрий Чунчинов, у Виталия Фроликова была плановая операция по удалению бляшки из сонной артерии. Она прошла успешно, и после этого экс-директор два дня лежал в реанимации, где ему стало хуже. После этого сердце господина Фроликова остановилось.