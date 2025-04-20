21 апреля в Татарстане ожидается до +28 градусов

В понедельник, 21 апреля, на территории Республики Татарстан максимальная температура воздуха днем может достичь +28 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью в отдельных районах возможны кратковременные дожди, днем осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, а днем — от +23 до +28 градусов.

В Казани осадков не ожидается. Ночью температура составит от +13 до +15 °C. Днем максимальная температура воздуха составит от +25 до +27 градусов.

20 апреля в Казани был установлен новый температурный рекорд. Температура достигла +22,5 градусов, что превысило предыдущий максимум, установленный в 1995 году (+21,9 градусов), на 0,6 градусов.

Влас Северин