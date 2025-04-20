20 апреля 2025 года температура воздуха в Казани достигла +22,5 °C, побив предыдущий рекорд для этого дня. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани 20 апреля был обновлен температурный рекорд

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани 20 апреля был обновлен температурный рекорд

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным авиационной метеостанции Казань-Аэропорт новый максимум превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в 1995 году (+21,9 °C), на 0,6 градуса.

Гидрометцентр Татарстана ранее предупреждал об аномально жаркой погоде в республике с 18 по 23 апреля. Температуры прогнозировались на уровне 9–12 градусов выше обычных показателей.

Влас Северин