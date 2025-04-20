На защиту реки Малая Кокшага в Марий Эл направят 164 млн рублей

В 2025–2028 годах на реализацию проекта по руслорегулированию реки Малая Кокшага в Марий Эл выделят 164,1 млн рублей. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

Средства выделяются из федерального бюджета в рамках субвенций на защиту от негативного воздействия вод. В 2025 г. на данное мероприятие выделено 10 млн руб.

Также с 2023 года ведется расчистка русла этой реки. Проект направлен на охрану водного объекта и рассчитан до 2027 года с общей стоимостью 43,6 млн руб. В 2025 году на работы выделено 5,7 млн руб.

Для завершения проекта в 2025 году правительство Марий Эл обратилось в Росводресурсы за дополнительным финансированием. Запрошено 10,5 млн руб. из нераспределенного резерва субвенций, но решение пока не принято.

Влас Северин