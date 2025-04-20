В Чувашии за последние сутки зафиксировали пять ландшафтных пожаров, огонь охватил более 4 га. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии за сутки произошло пять ландшафтных пожаров

Фото: МЧС по Чувашской Республике В Чувашии за сутки произошло пять ландшафтных пожаров

Фото: МЧС по Чувашской Республике

Сухую траву тушили в Алатырском, Козловском, Красночетайском и Чебоксарском округах. В Мариинском Посаде пожар также повредил дачный дом на улице Сеспеля.

МЧС России предупреждает, что в Чувашии в ближайшие дни сохранится жаркая погода и усилится ветер, что увеличивает риск природных пожаров. Спасатели просят жителей быть особенно осторожными, так как даже малейшее неосторожное обращение с огнем, например непотушенный костер или брошенный окурок, может привести к серьезным последствиям.

Влас Северин