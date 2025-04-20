Уровень безработицы в начале 2025 года на Ставрополье составил 3,5%

Специалисты Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу провели выборочный мониторинг среди населения по проблемам занятости в Ставропольском крае с декабря 2024 года по февраль 2025 года. Уровень безработицы составил 3,5%, сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Аксенов Фото: Николай Аксенов

По результатам исследования, численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше в среднем по региону составила 1473,8 тыс. человек. Согласно критериям Международной организации труда, общее количество безработных за указанный период достигло 51 тыс. человек.

«На конец февраля в качестве безработных официально зарегистрированы свыше 4 тыс. жителей, из которых 3,4 тыс. получали пособие. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3%»,— сообщили в министерство труда и социальной защиты Ставропольского края.

При этом потребность работодателей в сотрудниках превысила 23 тыс. человек. На 100 заявленных вакансий приходилось 20 граждан, не занятых трудовой деятельностью. Около 57% всех вакансий относятся к рабочим профессиям.

Николай Аксенов