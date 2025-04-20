В Татарстане в период с 7 по 14 апреля подорожали почти все виды топлива, кроме АИ-98 и выше. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за неделю подорожали почти все виды топлива

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Татарстане за неделю подорожали почти все виды топлива

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Цена на 92-й бензин увеличилась всего на 1 копейку и теперь составляет 53,55 руб. за литр. 95-й бензин также подорожал на 1 копейку, достигнув 57,6 руб. за литр. Цены на 98-й бензин остались без изменений, сохраняясь на уровне 80,9 руб. за литр.

Наибольшее увеличение цен зафиксировано на дизельное топливо. С 7 по 14 апреля его стоимость выросла на 6 копеек и к концу недели достигла 65,17 руб. за литр.

Влас Северин