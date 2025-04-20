В Ярославской области создано 500 новых гостиничных номеров

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ежегодном отчете перед депутатами Ярославской областной думы сообщил о значительном развитии туристического сектора и инфраструктуры региона. Он отметил сотрудничество властей и бизнеса, направленное на создание новых туристических программ и улучшение условий для гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За отчетный период в регионе увеличился гостиничный фонд. В Переславле-Залесском и Рыбинске открылись новые отели, а в Ярославле — первая пятизвездочная гостиница «Ласточка». Также в областном центре начали работу гостиница «Соколена», отель «Коприно плаза» и комплекс в Легкове.

«Таким образом, к 2025 году прибавилось порядка 500 номеров. К 2027 году намерены удвоить этот показатель, получив свыше 650 номеров в гостиницах, а также новые глэмпинги и кемпинги»,— рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В этом году инвесторы подали более 50 заявок на господдержку для строительства новых средств размещения в Некрасовском, Ярославском и Переславль-Залесском округах. Почти 190 млн рублей направили на развитие туризма и индустрии гостеприимства, что позволит продолжить создание системы туристической навигации и установку аншлагов с историческими наименованиями улиц.

«Оборот по тратам и снятию наличных туристами за 2024 год составил свыше 30 млрд рублей, в то время как за 2023 год — около 17 млрд рублей. Рост — свыше 80%. Наш регион занимает лидирующие позиции в различных рейтингах туристической отрасли. Важно не останавливаться на достигнутом и продолжать развиваться, чтобы сделать Ярославскую область еще более привлекательной для путешественников»,— сказал Михаил Евраев.

Антон Голицын