Сезонный период разводки мостов на рукавах Невы начался в Петербурге с 20 апреля
В воскресенье, 20 апреля, в Петербурге официально стартовал сезонный период разводки мостов на рукавах Невы. Он продлится до 15 ноября. Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах через Большую Невку, уточнили в СПб ГБУ «Мостотрест».
Разведенный Сампсониевский мост через Большую Невку в Санкт-Петербурге.
Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
Как отметили в ведомстве, сейчас переправы на рукавах Невы разводятся редко. За весь прошлый год количество разводок не превысило шесть раз у каждой, включая технические разводки для проверки оборудования в межнавигационный период. Для сравнения, Дворцовый и Благовещенский мосты разводили по 373 раза.
Заявку на разводку Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов подают за двое суток до предполагаемого прохода судов. Вся информация о планируемых разводках публикуется на сайте «Мостотреста» и в соцсетях, напомнили в учреждении.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в середине апреля для технического обслуживания в течение двух ночей подряд разводили Кантемировский мост.