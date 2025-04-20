Сезонный период разводки мостов на рукавах Невы начался в Петербурге с 20 апреля

В воскресенье, 20 апреля, в Петербурге официально стартовал сезонный период разводки мостов на рукавах Невы. Он продлится до 15 ноября. Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах через Большую Невку, уточнили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разведенный Сампсониевский мост через Большую Невку в Санкт-Петербурге.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест» Разведенный Сампсониевский мост через Большую Невку в Санкт-Петербурге.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Как отметили в ведомстве, сейчас переправы на рукавах Невы разводятся редко. За весь прошлый год количество разводок не превысило шесть раз у каждой, включая технические разводки для проверки оборудования в межнавигационный период. Для сравнения, Дворцовый и Благовещенский мосты разводили по 373 раза.

Заявку на разводку Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов подают за двое суток до предполагаемого прохода судов. Вся информация о планируемых разводках публикуется на сайте «Мостотреста» и в соцсетях, напомнили в учреждении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в середине апреля для технического обслуживания в течение двух ночей подряд разводили Кантемировский мост.

Андрей Цедрик