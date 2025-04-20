Здание пожарной каланчи в Воронеже могут отдать в аренду на пять лет

Федеральное государственное унитарное предприятие «Дирекция по инвестиционной деятельности» разместило электронный аукцион по праву заключения аренды объекта культурного наследия (ОКН) — построенной в середине 19 века пожарной части в Воронеже по адресу улица Карла Маркса, 32. Об этом говорится в карточке на сайте «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран объект ОКН "Пожарная часть"

Фото: фото с сайта «ГИС Торги» объект ОКН "Пожарная часть"

Фото: фото с сайта «ГИС Торги»

Начальная цена составляет 223 тыс. руб., размер задатка — 663 тыс. руб. Шаг аукциона — 11 тыс. руб. Из документации следует, что право аренды будет заключаться на три объекта недвижимого имущества: нежилого здания площадью 1 027 кв. м., являющегося объектом ОКН и два гаража по 21 и 16,6 кв. м каждый. Срок действия договора — пять лет.

Арендатор обязан выполнить ряд работ в соответствии с актом технического состояния от 21 сентября 2022 года. Они включают обследование несущих и ограждающих конструкций, особенно участков с трещинами в перекрытиях и кладке стен, а также конструкций крыши и кровли. Также в число обязанностей входит укрепление фундамента, ремонт отмостки, ремонт или замена элементов стропильной системы, замена кровли, частичный ремонт чердачного перекрытия, реставрация фасадов и ремонт отделочных слоев помещений.

Срок выполнения — 12 месяцев с момента подписания договора. Работы должны проводиться согласно с разработанной документацией совместно с управлением по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Объект разместили на сайте 19 апреля, окончание приема заявок — 14 мая.

Здание признано ОКН в 2016 году. Согласно справке в документации, является единственным сохранившимся из трех зданий полицейских частей дореволюционного Воронежа на период середина XIX – начало XX вв., сформированным по именному указу императора Александра I «Об устройстве полиции в губернских городах и в особенности пожарной части». Построено в 1825 году и до 1917 года в нем размещались полицейская и пожарная команды. Во второй половине 70-х годов XIX века деревянная пожарная каланча, возвышавшаяся над углом здания, была снесена из-за ветхого состояния. В 1874 – 1875 годы каланча была пристроена с северо-западного торца из кирпича по проекту воронежского архитектора. Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало, был уничтожен третий ярус. При восстановлении сохранили два нижних яруса, над ними возвели новый невысокий третий. До 1970-х годов использовалось как пожарная часть.

Ранее признали несостоявшимся аукцион по продаже второго и третьего этажей ОКН регионального значения «Доходные дома Мачинской» на улице Цюрупы в Воронеже.

Анна Швечикова