Покупатели жилья все чаще избегают ипотеки

За два месяца доля сделок на первичном рынке жилья, выкупленного без использования кредитных средств, по всей России достигла 57%, при этом за этот период было реализовано площадей на общую сумму около 800 млрд руб. Такие данные на проходившей 18 апреля конференции по развитию рынка жилья огласил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов. Это существенный рост. Для сравнения господин Данилов привел данные за прошедшие периоды. Так, за весь 2024 год, когда на первичном рынке было реализовано квартир и апартаментов на 5,6 трлн руб., доля сделок с использованием покупателями исключительно собственных средств составляла 32%. В 2023 году при общей сумме продаж в 5,7 трлн руб. около 16% сделок прошли без привлечения ипотеки. В 2022 году эти показатели составили 3,3 трлн руб. и 15% соответственно, в 2021 году — 2,9 трлн руб. и 5%. Текущий заметный рост доли жилья в новостройках, выкупленного без кредитных средств, связан с сокращением льготных ипотечных программ и завышенными ставками по рыночным займам, превышающими 25% годовых.

Халиль Аминов