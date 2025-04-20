Умерла заслуженная артистка России Елизавета Зима

В возрасте 79 лет ушла из жизни актриса Елизавета Зима. В 1997 году за заслуги в театральном искусстве была удостоена звания заслуженной артистки России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Зима

Фото: Смоленский государственный академический драматический театр им. А.С. Грибоедова Елизавета Зима

Фото: Смоленский государственный академический драматический театр им. А.С. Грибоедова

Сообщение о ее смерти опубликовано на сайте Смоленского государственного академического драматического театра имени А. С. Грибоедова, где актриса работала с 1991 года. В театре ее смерть назвали огромной потерей и подчеркнули, что она оставила неизгладимый след в искусстве и в жизни всех, кто работал рядом с ней.

Елизавета Зима родилась 30 мая 1945 года в Ленинграде. Она окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. После учебы выступала в театрах Ижевска, Тамбова, Тулы и Советска. В Смоленске стала известна благодаря ярким ролям в спектаклях «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Марица», «Дачники», «Сильва» и «Свадьба в Малиновке».