Движение судов через Кочетовский гидроузел восстановлено

В 14:50 движение судов по Дону через Кочетовский гидроузел восстановлено, судовой ход открыт. Об этом сообщило ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как сообщалось, сегодня в 2:50 теплоход «Альфа» (флаг РФ), заходя в камеру Кочетовского гидроузла, совершил навал на нижние ворота носовой частью судна. Из-за аварии пришлой закрыть судовой ход.

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Кочетовский гидроузел расположен под Семикаракорском на реке Дон.

Сергей Иванов