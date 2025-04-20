«Рубин» проиграл «Динамо» в матче чемпионата РПЛ со счетом 1:3

«Рубин» уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3 в матче 25-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги.

Встреча прошла в Москве. В составе казанской команды гол забил полузащитник Руслан Безруков. У «Динамо» дублем отличился Ярослав Гладышев, после чего полузащитник московского клуба Жоао Пауло Бителло забил последний, решающий гол.

«Рубин» в турнирной таблице остался с 36 очками, расположившись на восьмой строчке. А столичная команда набрала 46 баллов и вышла на пятое место.

Влас Северин