Разобранный самолет Ан-10 хозяин из-за штрафа вывез из центра Краснодара

Разобранный советский авиалайнер Ан-10, более 30 лет пролежавший на берегу реки Кубань в элитном микрорайоне Краснодара, был вывезен хозяином из-за штрафа в 230 тыс. руб. за захламление территории. Об этом сообщает «Кубань 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирина Майорова, Коммерсантъ

Ранее самолет служил детским кинотеатром «Аннушка» в Первомайском парке (теперь — Чистяковская роща), а затем был перевезен на частный участок на улице Береговой.

Краснодарец Александр Ужва, купивший предназначенный для утилизации самолет, планировал создать в нем музей или кафе. Однако начал разбирать Ан-10 на металлолом и вывез большую часть деталей, в том числе четыре двигателя, на продажу, сообщает «Кубань 24». Спустя более 30 лет хозяин решил избавиться от своего приобретения из-за штрафа в 230 тыс. рублей, выписанного за захламление территории и оказавшегося для него неподъемным. По словам мужчины, поэтому он решил уничтожить воздушную машину.

Ан-10 — советский турбовинтовой пассажирский самолет, разработанный Олегом Антоновым. Впервые поднялся в воздух 7 марта 1957 года. К началу 1971 года Ан-10 стал лидером по объему перевозок в СССР, обслужил более 35 млн человек и перевез около 1,2 млн тонн груза. Всего было выпущено 108 единиц этого авиалайнера.

Андрей Николаев