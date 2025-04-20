В Египте обнаружили гробницу наследника фараона пятой династии

Египетская археологическая миссия обнаружила гробницу наследника фараона пятой династии Усеркафа. Открытие сделано в районе Саккара к югу от Каира. Как сообщает пресс-служба министерства туризма и древностей, усыпальница принадлежит принцу Васер-иф-ре.

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При раскопках была найдена ложная дверь из розового гранита высотой почти пять метров. Как объяснили в ведомстве, ложные двери такого размера ранее не встречались.

В гробнице также обнаружена статуя основателя третьей династии, фараона Джореса, а также скульптуры его жены и одной из их дочерей. Изначально статуи находились рядом с пирамидой фараона, но после были перенесены в гробницу Васер-иф-ре. Ученые намерены выяснить причины перемещения статуй в усыпальницу принца.

В районе Саккара, расположен один из старейших египетских некрополей. В нем расположена ступенчатая пирамида Джосера, которая считается древнейшей пирамидой Египта.