ХК «Сибирь» продлил контракт с Сергеем Широковым на один сезон

«Сибирь» подписала контракт с 39-летним нападающим Сергеем Широковым. «Соглашение рассчитано на один сезон», — сообщает Telegram-канал ХК. За «Сибирь» хоккеист сыграл 68 матчей, в которых набрал 43 очка (19+24). Сергей Широков являлся капитаном клуба.

На днях губернатор Новосибирской области и председатель попечительского совета ХК «Сибирь» Андрей Травников провел встречу с руководством клуба. «Хочу поблагодарить команду за сезон. Сезон был неровный, были как яркие победы, так и поражения, которые огорчали болельщиков. Но в первом раунде плей-офф команда развеяла наши сомнения, воодушевила болельщиков, показала неравнодушие и бойцовский характер. Мы увидели, что настрой был на больший спортивный результат. Немного не хватило удачи, моментов, но задача минимум на сезон — пройти злополучную ступеньку девятого места — была выполнена», — сказал глава области (цитата по hcsibir.ru).

«Сибирь» по итогам регулярного сезона заняла седьмое место в конференции «Восток» КХЛ. В первом раунде плей-офф соперником новосибирцев стал уфимский «Салават Юлаев», который выиграл серию с «Сибирью» со счетом 4:3.

Илья Николаев