В Краснодаре полиция проверит информацию об отравлении бродячих собак

Утром 20 апреля в соцсетях появилась информация об отравлении бродячих собак, обитавших в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Об обнаружении трупа животного в отдел полиции поступило заявление от местной жительницы, по которому проводится проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Других сообщений об аналогичных происшествиях в полицию не поступало. Полицейские проводят проверку информации, проверяется версия возможного факта жестокого обращения с животными. По окончании разбирательства будет принято соответствующее процессуальное решение,

Андрей Николаев