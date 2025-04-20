Глава МИД Израиля опроверг планы бомбардировки иранских ядерных объектов

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в интервью The Telegraph прокомментировал сообщения СМИ о намерениях Тель-Авива начать бомбардировки Исламской Республики в мае. Он заявил, что Израиль не планировал наносить удары по иранским объектам ядерной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Израиля Гидеон Саар

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Глава МИД Израиля Гидеон Саар

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

«Я член кабинета безопасности Израиля, участвую во всех встречах в узком кругу, и я не помню о таком решении… Я не думаю, что подобное решение принимали. Но Израиль преследует цель не дать Ирану получить ядерное оружие»,— сказал господин Саар.

Он подтвердил, что власти страны не хотят, чтобы Иран обладал ядерным арсеналом. Но они пытаются этого достичь дипломатическими методами, а не военными, уверил политик. Министр заявил, что если Тегеран создаст ядерное оружие, это может обернуться ядерной гонкой в регионе. Вслед за Ираном создать оружие массового поражения захотят Турция, Саудовская Аравия и Египет, считает господин Саар.

О планах Израиля нанести удары по Ирану 17 апреля сообщила The New York Times. По информации газеты, Израиль отказался от таких намерений из-за протеста американской администрации.