140 сотрудников Росгвардии обеспечивали безопасность в пасхальную ночь в Татарстане

В обеспечении охраны общественного порядка участвовало в Татарстане около 140 сотрудников Росгвардии, без учета групп задержания. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по республике.

В их число входят кинологи ОМОН в Набережных Челнах, которые обследовали храмы перед службой. Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны также были приближены к местам проведения мероприятий.

По всей России в пасхальную ночь более 50 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии обеспечивали правопорядок, сообщили в Telegram-канале Федеральной службы.

Влас Северин