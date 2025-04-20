80% ижевчан назвали День Победы главным для себя государственным праздником

80% жителей Ижевска назвали главным для себя государственным праздником День Победы, следует из опроса сервиса SuperJob. Следующим по важности для ижевчан оказался Новый год — 73%. Далее идут День защитника отечества и Международный женский день — по 43% опрошенных. Замыкают список Рождество Христово (39%), 1 мая и День России (33%), а также День народного единства (21%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Чаще всего День Победы видят для себя главным праздником ижевчане старше 45 лет. Среди тематических мероприятий на 9 мая наибольшей поддержкой горожан пользуются «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» — 92% и 87% опрошенных соответственно. Наибольшую поддержку указанные акции получили в двух сегментах — среди женщин, а также среди молодежи до 35 лет.