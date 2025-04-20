В Татарстане зафиксировали 7 пожаров в жилом секторе за сутки

19 апреля подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 33 пожара, из которых 7 произошли в жилом секторе. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

Основная часть возгораний (21 случай) пришлась на горение сухой травы. За день пожарные совершили 37 выездов по ложным вызовам и 5 раз для ликвидации последствий ДТП. Всего было зафиксировано 7 случаев взаимодействия с другими службами. Также 19 апреля произошло 1 происшествие на водных объектах с летальным исходом.

Ранее ГУ МЧС по Татарстану сообщало, что в Мамадышском районе республики водолазы нашли тело 60-летнего мужчины, выпавшего из лодки на реке Кама. Сам инцидент произошел 16 апреля, когда лодка с тремя рыбаками перевернулась.

Влас Северин