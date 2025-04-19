В Татарстане водолазы нашли тело 60-летнего рыбака, который ранее выпал из лодки на Каме. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на Каме водолазы нашли тело 60-летнего рыбака

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Татарстане на Каме водолазы нашли тело 60-летнего рыбака

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

16 апреля в Мамадышском районе Татарстана перевернулась лодка с тремя рыбаками. Двое смогли выбраться на берег, но один из них пропал. С 16 по 18 апреля спасатели искали пропавшего.

18 апреля водолазы нашли тело мужчины из Кировской области в 30 метрах от берега на глубине 4 м. Тело передали правоохранительным органам. Причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасности.

Главное управление МЧС России по Татарстану напомнило, что сезон навигации маломерных судов начинается 25 апреля. До этого времени выход на воду запрещен, за нарушение предусмотрен штраф от 5 до 10 тыс. руб.

Влас Северин