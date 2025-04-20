На курортах Кубани температура воды в Азовском море резко пошла вверх

Температура воды в Азовском море у берегов Краснодарского края начала резко повышаться. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 20 апреля у Ейска температура вода достигла +14 градусов, в Темрюке вода прогрелась до +13 градусов, а в Приморско-Ахтарске — до +12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко

При этом в Черном море максимальная температура воды зафиксирована в Геленджике, Новороссийске и Анапе — до +13 градусов. В Туапсе вода на градус прохладнее, в Сочи температура воды достигла +11 градусов.

Ранее сообщалось, что над акваторией Черного моря раскручивается циклон, который окажет влияние на погоду в регионе.

Андрей Николаев