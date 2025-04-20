В Краснодаре понизится температура и ожидаются осадки

Над акваторией Черного моря раскручивается циклон, который окажет влияние на погоду в Краснодарском крае. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В воскресенье 20 апреля в Краснодаре ожидается облачная погода с прояснениями, говорится в сообщении главного синоптика. Вечером в краевой столице прогнозируется кратковременный дождь, столбики термометра будут показывать +19…+21 градусов. Ветер западный – 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что около нормы.

В начале рабочей недели в понедельник также ожидаются дожди, а температура воздуха понизится до +16…+18 градусов.

Андрей Николаев