В течение ночи с 19 на 20 апреля по приграничным Брянской, Курской и Белгородской областям совершено 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов. Об этом сообщили Минобороны РФ.

По данным ведомства, несмотря на объявление режима Пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в ДНР.

На белгородском направлении до начала перемирия российские войска группировки «Север» атаковали силы ВСУ. Под удары попали три механизированные бригады, штурмовой полк и две бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Миропольское, Осоевка, Турья, Михайловское и Степок в Сумской области. По данным российских военных, потери ВСУ составили до 40 военнослужащих. Были уничтожены склад поеприпасов, три боевые бронированные машины, два автомобиля, четыре орудия артиллерии и боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Анна Швечикова