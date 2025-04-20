Бастрыкину доложат о ситуации с сжиганием медотходов в деревне Верхняя Талица

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин получит доклад о ситуации с открытым сжиганием медицинских отходов на полигоне компании «Биотех» в деревне Верхняя Талица, сообщает информационный центр ведомства. Местные следователи проводят процессуальную проверку информации о нарушении природоохранного законодательства. Она поставлена на контроль в центральном аппарате СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Местные жители жалуются на резкий неприятный запах (от сжигания медицинских отходов открытым способом.— "Ъ-Удмуртия"), ухудшение состояния здоровья, усугубление экологической обстановки и разрушение мусоровозами дорожного полотна. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. Меры к устранению нарушений не принимаются»,— указано в сообщении ведомства.

В марте «Ъ-Удмуртия» писал, что жители деревни жаловались на открытое сжигание мусора на предприятии. По словам руководителя Ассоциации фермеров Удмуртии Ольги Шкляевой, смог, открытое пламя и разбросанный мусор фиксировались «на протяжении последних месяцев». После этого глава Воткинского района Айрат Газимзянов сообщил, что печь для открытого сжигания мусора на предприятии «Биотех» была ликвидирована, а допустивший горение сотрудник уволен. Росприроднадзор и прокуратура проводят проверку, Роспотребнадзор — исследует атмосферный воздух.