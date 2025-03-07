Глава Воткинского района ответил на жалобы жителей об открытом сжигании отходов

Печь для открытого сжигания мусора на предприятии ООО «Биотех» в Воткинском районе Удмуртии ликвидировали, а допустившего горение сотрудника уволили, сообщил руководитель муниципалитета Айрат Газимзянов со ссылкой на генерального директора Дмитрия Лупского. Глава района 6 марта встретился с жителями деревни Верхняя Талица, которые «несколько раз фиксировали факты сжигания мусора» и беспокоились из-за «неприятного запаха и дыма».

Смог, открытое пламя и разбросанный на прилегающей территории мусор «на протяжении последних месяцев» около деревни подтвердила во «ВКонтакте» руководитель Ассоциации фермеров Удмуртии Ольга Шкляева 5 марта.

«Информация о сжигании ТКО (твердых коммунальных отходов.— "Ъ-Удмуртия") не подтверждается. Отсутствие системы специальной газоочистки не является основанием для приостановления деятельности, так как печь заводской сборки имеет все разрешительные документы»,— ответил госпоже Шкляевой представитель муниципалитета.

Представитель администрации района добавил, что Росприроднадзор и прокуратура проводят проверку. В Роспотребнадзоре рассказали «Ъ-Удмуртия», что сотрудники управления проведут отбор и исследования атмосферного воздуха.

Господин Газимзянов отметил на встрече с жителями, что основной деятельностью «Биотеха» является утилизация медицинских и биологических отходов. На земле, которую арендует предприятие, разрешено вести такую деятельность и размещать соответствующие объекты — мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы и места сбор вещей для вторичной переработки.

«Ранее по рекомендации надзорных органов предприятие увеличило длину выхлопной трубы на 15 м, чтобы дым не стелился по прилегающей территории, а поднимался выше и рассеивался»,— добавил господин Газимзянов. Он добавил, что «Биотех» намерен установить систему газоочистки для фильтрации дыма. Это запланировано на лето 2025 года.

По данным Rusprofile, мусоросортировочный комплекс «Биотех» было зарегистрировано 22 августа 2024 года в Воткинске с уставным капиталом 100 тыс. руб. Предприятие занимается обработкой и утилизацией опасных отходов. Учредитель и генеральный директор — Дмитрий Лупских. Финансовые показатели отсутствуют.