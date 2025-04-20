Волейболисты пермской «Камы» заняли четвертое место в чемпионате

В субботу завершилось противостояние «Камы» с ЦСКА в борьбе за третье место в чемпионате страны по волейболу среди команд высшей лиги «А». Команды сыграли три матча. Дважды у себя на площадке неделю назад победили армейцы. На родном паркете подопечные Владимира Викулова не смогли взять реванш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волейболисты «Камы» сыграли с ЦСКА в чемпионате страны по волейболу. Фото: Волейболисты «Камы» сыграли с ЦСКА в чемпионате страны по волейболу.

Итогом поединка стал счет 1:3 в пользу ЦСКА, который и получил статус бронзового призера соревнований. Таким образом «Кама» заняла четвертое итоговое место, что для пермской команды является неплохим результатом.