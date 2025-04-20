Трое участников перестрелки в Орловском районе отправились на СВО

Трое фигурантов резонансного уголовного дела о перестрелке в Орловском районе, случившейся в 2019 году, отправились на СВО. Об этом сообщает Donday со ссылкой на собственные источники. По данным портала, контракт с Минобороны подписали Заури Дакишвили, Георгий Дакишвили и Василий Дакишвили.

Громкая история со стрельбой началась с того, что представители двух местных семей встретились на пастбище в хуторе Чернозубов для решения вопроса о разделе земли для выпаса скота. Спор закончился перестрелкой, в которой погибли пять человек. Впоследствии восемь обвиняемых в убийствах были оправданы на основании вердикта присяжных в Ростовском областном суде. Прокуратура не согласилась с решением суда и обжаловала его. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отменил оправдательный приговор Ростовского облсуда и вернул дело на новое рассмотрение. Повторный процесс идет с конца 2024 года.

Сергей Иванов