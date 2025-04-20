Прокуратура Новокубанского района проверит обстоятельства гибели подростка в ДТП

Прокуратура Новокубанского района Краснодарского края проконтролирует проведение процессуальной проверки по факту гибели подростка в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

12-летний водитель мотоцикла «Кайо» двигался на красный сигнал светофора и столкнулся с «Хендай Акцент», говорится в сообщении.

При ударе несовершеннолетний водитель мотоцикла и его пассажир выпали из кресла и угодили под колеса большегруза.

От полученных травм 15-летний пассажир мотоцикла скончался до приезда медиков. Водитель был доставлен в больницу.

Районная прокуратурой организовала проверку дорожных условий и обстоятельств, которые способствовали аварии. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Андрей Пугачев