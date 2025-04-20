Рынок Гача в Перми переехал на новое место

Оптовый рынок Гача, закрывшийся в районе шоссе Космонавтов, улиц Механошина, Нечаевской, и Парижской Коммуны, переехал. Теперь Гача работает на территории возле Центрального рынка, в границах улиц Борчанинова, Эпроновская и Бакового переулка. Возле новой площадки Гачи размещено объявление о переезде оптового рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рынок Гача переехал на территорию в районе улиц Борчанинова, Эпроновская и Бакового переулка. Фото: Рынок Гача переехал на территорию в районе улиц Борчанинова, Эпроновская и Бакового переулка.

Территория, ограниченная улицами Борчанинова, Эпроновской и Баковым переулком, имеет площадь 10,8 тыс. кв. м. Этот участок является предметом одного из судебных разбирательств между городским департаментом земельных отношений и директором ООО «ТК «Центральный» Ревазом Шенгелия. Мэрия подала к господину Шенгелия, контролирующему Центральный рынок в Перми, исковое заявление с требованием обязать ответчика устранить нарушения земельного законодательства, освободив указанную площадку от нестационарных торговых объектов. Спорная земля в 10,8 тыс. кв. м предназначена для многоквартирных домов разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения на нижних этажах.

На месте, ранее занимаемом оптовым рынком Гачей, девелопер «Талан» возведет жилой комплекс. В феврале застройщик начал забивать сваи для строительства будущих домов. В состав будущего ЖК войдет около 90 тыс. кв. м жилья и 15 тыс. кв. м коммерческих площадей, а также другие необходимые для жизни объекты.