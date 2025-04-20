В Нижнем Новгороде начали сносить старое здание аэропорта
Здание старого терминала нижегородского аэропорта начали демонтировать. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
На месте старого здания появится зеленая зона для пассажиров и гостей аэропорта с панорамным видом на стоянку самолетов. «В дальнейшем эта территория будет использована для развития инфраструктуры аэропорта», — говорится в сообщении.
Старый терминал давно не эксплуатируется, поэтому решено было его снести. Демонтаж терминала завершится в июне.