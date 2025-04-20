В Ставрополе 22 ветерана ВОВ получат звание почетных граждан

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы 22 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Ставрополе, присвоят звание «Почетных граждан города». Об этом сообщил глава регионального центра Иван Ульянченко.

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«К празднику рабочие коллективы поздравляют их на дому и вручают памятные подарки, продуктовые наборы»,— рассказал мэр.

По данным пресс-службы мэрии, сейчас в городе проживают 65 ветеранов, включая инвалидов войны, несовершеннолетних узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Все пожилые фронтовики находятся под опекой подразделений муниципалитета, городских предприятий и бизнеса.

Николай Аксенов