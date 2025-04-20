На содержание участка трассы М-7 «Волга» в Татарстане выделят 86,2 млн рублей

На ремонт и обслуживание участка трассы М-7 «Волга» (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — подъезд к Кирову) с км 92+720 по км 127+190 выделят 86,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик должен обеспечить бесперебойное движение и безопасность на участке, за исключением зон реконструкции. Исполнитель сам определяет объем и сроки работ, но обязан выполнять все услуги в соответствии с нормативами и предписаниями заказчика.

Особое внимание в тендере уделяется обязательства о возможной установке элементов обустройства: дорожных знаков, светоотражающих щитков, ограждений и временных снегозадерживающих устройств. Протяженность участка составляет 34,4 км, и он относится к III дорожно-климатической зоне. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Влас Северин