Денис Мацуев исполнил в Краснодаре пятый концерт Бетховена
Денис Мацуев выступил в Краснодаре
В музыкальном театре Краснодара прошел фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений». Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в рамках программы прозвучали произведения Баха, Бетховена, Грига и Прокофьева.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фестиваль объединяет музыкантов разных поколений, от молодых исполнителей до знаменитых артистов.
Особое внимание привлекло выступление солистов с симфоническим оркестром Краснодарского музыкального театра. Во втором отделении Денис Мацуев исполнил пятый концерт Бетховена для фортепиано с оркестром.