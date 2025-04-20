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Денис Мацуев исполнил в Краснодаре пятый концерт Бетховена

Денис Мацуев выступил в Краснодаре

В музыкальном театре Краснодара прошел фестиваль «Денис Мацуев представляет: Диалог поколений». Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в рамках программы прозвучали произведения Баха, Бетховена, Грига и Прокофьева.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фестиваль объединяет музыкантов разных поколений, от молодых исполнителей до знаменитых артистов.

Особое внимание привлекло выступление солистов с симфоническим оркестром Краснодарского музыкального театра. Во втором отделении Денис Мацуев исполнил пятый концерт Бетховена для фортепиано с оркестром.

Андрей Пугачев

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