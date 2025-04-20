Волейболисты «Белогорья» выиграли второй матч в «бронзовой серии» Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» победил ленинградское «Динамо» во втором мачте за бронзовые медали в чемпионате Суперлиги. Встреча прошла на временной домашней арене белгородцев в Туле 18 апреля и завершилась со счетом 3:1 (25:13, 23:25, 25:22, 25:21).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

Самыми результативными игроками в команде хозяев стали Павел Тетюхин заработавший 24 очка, Мохам Георгий Заболотников и Мохамед Аль Хачдади — по 19. В команде гостей отличились Назар Литвиненко (18 очков), Осниель Мергарехо (17), Денис Шенкель (восемь очков).

«Необходимо было возвращаться в игру, сами себе усложнили жизнь, но результат есть, за что спасибо ребятам и болельщикам, которые пришли и приехали сегодня. К третьему матчу должны восстанавливаться — другого выхода у нас нет», — прокомментировал старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов.

Третий матч серии до трех побед пройдет в Сосновом бору 22 апреля, он начнется в 19:00.

8 апреля «Белогорье» выбыло из борьбы за первое–второе место в чемпионате, проиграв в полуфинальной серии петербургскому «Зениту».

Анна Швечикова