Новосибирский «Локомотив» завоевал путевку в «Финал шести» Кубка России

Волейбольный «Локомотив» получил путевку в «Финал шести» Кубка страны, который стартует в Казани 6 мая. Вчера, 19 апреля, во втором матче квалификационного раунда железнодорожники на тай-брейке взяли верх над новоуренгойским клубом «Факел Ямал» (25:19, 25:22, 17:25, 16:25, 15:13). После победы 12 апреля в Новом Уренгое в трех сетах новосибирцам для завоевания путевки в «Финал шести» было необходимо взять две партии.

По информации пресс-службы «Локомотива», 15 очков набрал диагональный Василий Молотков, 14 — доигровщик Омар Курбанов, 12 очков у диагонального Раджаба.

Две команды по итогам плей-офф Кубка России 2025 («Локомотив» и «Динамо») получили путевки в «Финал шести», который пройдет в Казани с 6 по 11 мая. Лучшая четверка чемпионата России («Динамо-ЛО» и «Белогорье», «Зенит-Казань» и «Зенит» из Санкт-Петербурга) уже пробились на турнир.

Илья Николаев