Следствие возбудило дело после гибели 5 детей на пожаре в Астрахани

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых детей на пожаре (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, пожар произошел ночью сегодня, в воскресенье, в частном доме на ул. Ольховской в Кировском районе. Специалисты потушили огонь и нашли тела пятерых детей в возрасте от 4 до 11 лет. Их матери дома не было.

По предварительным сведениям, в случае с погибшими речь идет о четверых детях жительницы Астрахани и одном ребенке ее знакомой. Еще один несовершеннолетний смог спастись.

Следствие выясняет все обстоятельства случившейся трагедии. Начальник астраханского следственного управления Ибрагим Могушков поставил на особый контроль ход расследования дела.

Павел Фролов