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Спасатели на Дону за минувшие сутки потушили девять пожаров

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали последствия девяти пожаров, шесть возгораний сухой растительности. Также сотрудники МЧС выезжали на помощь при восьми ДТП. Были спасены два человека – один от огня и один пострадавший при аварии. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также донские службы МЧС предупредили о возможной сегодня пылевой буре на востоке региона.

Сергей Иванов

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