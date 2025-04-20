Спасатели на Дону за минувшие сутки потушили девять пожаров

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали последствия девяти пожаров, шесть возгораний сухой растительности. Также сотрудники МЧС выезжали на помощь при восьми ДТП. Были спасены два человека – один от огня и один пострадавший при аварии. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также донские службы МЧС предупредили о возможной сегодня пылевой буре на востоке региона.

Сергей Иванов