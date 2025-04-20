Жителей и гостей Кубани поздравили с Пасхой
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий поздравил православных жителей и гостей Краснодарского края с Пасхой.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Христос Воскресе, дорогие жители и гости нашей благословленной Кубани. Божьей милостью мы с вами дожили до самого главного христианского праздника», — обратился Митрополит к православным верующим.
Владыка отметил, что Пасха является наградой за период Великого поста, который помогает верующим познать себя и укрепить духовные силы.
Также Митрополит Василий пожелал счастья и мужества тем, кто сегодня жертвует собой ради Родины и веры, подчеркивая важность преемственности поколений.